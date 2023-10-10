Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbetinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KAYNAK: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni sezonu merakla beklenen Kızılcık Şerbeti’nin 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

fddce7c727f7252b1bfab3be2081da1a-840.jpg

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni sezonu meraklanan beklenen Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu başladı. Show TV ekranlarında Cuma akşamı izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti’inin yeni bölümü merak ediliyor.

Kızılcık Şerbeti 34. bölümü 13 Ekim Cuma günü Show TV’de yayınlanacak.

maxresdefault-4.jpg

Öne Çıkanlar
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
Son Haberler
Hattuşa’daki hiyeroglifler ustası hakkında bilgi veriyor Kültür Sanat
Hattuşa’daki hiyeroglifler ustası hakkında bilgi veriyor
Miniklere trafik eğitimi verildi Gündem
Miniklere trafik eğitimi verildi
Profiterol nasıl yapılır? Profiterol tarifi için malzemeler neler? Gündem
Profiterol nasıl yapılır? Profiterol tarifi için malzemeler neler?
Flamengo'da Tite dönemi resmen başladı Spor
Flamengo'da Tite dönemi resmen başladı
Putin’den İsrail-Filistin açıklaması Dünya
Putin’den İsrail-Filistin açıklaması
Tuvalete gizli kamera koydu kadınları çekti. Sapık patronun kurduğu düzenek şeytanın bile aklına gelmez Gündem
Tuvalete gizli kamera koydu kadınları çekti. Sapık patronun kurduğu düzenek şeytanın bile aklına gelmez
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti Magazin
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti