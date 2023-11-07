Yeni sezonu merakla beklenen Kızılcık Şerbeti’nin 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni sezonu meraklanan beklenen Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu başladı. Show TV ekranlarında Cuma akşamı izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti’inin yeni bölümü merak ediliyor.

Kızılcık Şerbeti 38. bölümü 10 Kasım Cuma günü Show TV’de yayınlanacak.