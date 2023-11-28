Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbetinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KAYNAK: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni bölümleri merakla beklenen Kızılcık Şerbeti’nin 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni sezonu meraklanan beklenen Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu başladı. Show TV ekranlarında Cuma akşamı izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü merak ediliyor.

Son oynadığı Bihter rolüyle çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbetine dahil olacağı konuşuluyor. Dedikodulara Farah Zeynep Abdullah noktayı koydu. Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti 41. bölümü 1 Aralık Cuma günü Show TV’de yayınlanacak.

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KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Kızı Doğa’nın üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

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