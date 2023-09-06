Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti 29. Bölümde sezon finali yaparak araya girmişti. Sezon finali sahnelerinde heyecan doruklarda bırakan Kızılcık Şerbeti’nin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?

Cuma akşamları Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti yüksek reytingli bölümleriyle Haziran ayında sezon finaline girmişti. Yeni sezonda merakla beklenen Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 28 Ağustos tarihinde yeni sezon için çekimlere başlayacağı konuşulmuştu.

Kızılcık Şerbeti 2. sezonun ilk bölümüyle 15 Eylül’de kaldığı yerden izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde Doğa, büyük bir aile yemeği düzenleyerek Fatih'ten kendisini aldattığı için boşanacağını açıklamıştı. Bunun üzerine evde kaos çıkarken Alev ve Pembe birbirine girmişti. Kıvılcım ve Ömer doğumu başlayan Doğa'nın yanına giderken kaza geçirmişti. O anlarda "Bir ölü bir yaralı var" denmesiyle gündeme Kıvılcım'ın ya da Ömer'in diziden çıkacağı konusu gelmişti.

Kızılcık Şerbeti dizisine Bahtiyar Memilli, Yiğit Kirazcı gibi isimler de dahil oldu. Memill, Pembe'nin tuttuğu adamı canlandırırken, Kirazcı ise Alev'in eski aşkı Rüzgar karakterine hayat verecek.

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