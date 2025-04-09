‘Kızılcık Şerbeti’ yeniden zirveye yerleşti

Haftanın dizisi: Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’, Ramazan Bayramı tatilinde düşük reklam gelirleri nedeniyle çok sayıda yapımın yeni bölümünün ekrana gelmediği haftada ara vermeden izleyici karşısına çıktığı 95. bölümüyle geçtiğimiz haftalarda ‘Uzak Şehir’e (Kanal D) bıraktığı liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya gibi isimlerin başrolünde olduğu dizi, reytinglerin yanı sıra sosyal medyaya da damga vurarak en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor.

Hayri ile Serkan’ın hikâyesine ilgi büyük

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, senaryosunu Gökhan Yıkılkan’ın yazdığı, oyuncu kadrosunda Gökhan Yıkılkan, İnan Ulaş Torun, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler gibi isimlerin bulunduğu Poll Films imzalı ‘Ayakçı’, ikinci hafta sonunda 35 bin 516 ve toplamda 130 bin 497 seyirci tarafından izlendi.

28 Mart’ta vizyona giren film, kendini bir anda bilmediği birinden aldığı paketi Bursa’ya götürme görevinde bulan Hayri ile yolda tanıştığı Serkan’ın hikâyesini anlatıyor.

Şu Dağların Yükseğine Erseler

Haftanın şarkısı: Türk Halk Müziği’nin iki sevilen ismi Tuğba Çimencan ile Oğuz Aksaç’ın düet türküsü ‘Şu Dağların Yükseğine Erseler’, ASC Prodüksiyon etiketiyle yayınlandı.

Sözleri ve müziği Musa Eroğlu’na ait eserin düzenlemesini Ahmet Özgül yapmış. Türküye Özcan İşbil’in yönetmenliğinde hoş da bir klip çekilmiş. Keyifle dinledim.

Tarihe tanıklık eden öyküler

Haftanın kitabı: Yazar ve yönetmen Hüseyin Karagöz’ün ilk öykü kitabı ‘Kilitli Hatıralar’, Kırmızı Kalem Yayınevi etiketiyle raflarda yerini aldı.

Kitap, Türkiye tarihine damgasını vurmuş olaylarla kurguyu ustaca harmanlayarak okuyucularına unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Hüseyin Karagöz’ün kitabı, İstanbul’un altı farklı dönemine ait gerçek olay ve kişilerden ilham alarak kurgulanmış 6 öyküden oluşuyor. Yazar, okuyucularına tarihsel dokusunda uzun ve nostaljik bir yolculuk sunuyor.