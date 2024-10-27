MEHMET ŞAHİNCİLEROĞLU

‘Kızılcık Şerbeti’nde ‘Atatürk’ mesajı

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Bu yıl, ‘Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 101. yıldönümünü kutlayacağız. Televizyon dizilerinde de zaman zaman ‘Atatürk’ ve ‘Cumhuriyet’ mesajlarını az da olsa görebiliyoruz.

Show TV’de yayınlanan ‘Kızılcık Şerbeti’, bunun en güzel örneğini veriyor. Dizi, toplumsal konulara duyarlılığı ve önemli günlerde Atatürk’ü anmasıyla takdir topluyor. Dizi, bu 29 Ekim’i de boş geçmedi. ‘Kızılcık Şerbeti’nin önceki akşam izleyicisiyle buluşan 73. bölümünde Haluk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için asılan ve üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de yer aldığı Türk bayrağının değiştirilmesini isteyince Ömer (Barış Kılıç), Haluk’a sert bir tepki gösterdi. Ömer, ‘Bu milletin her ferdi Atatürk’e minnet borçludur’ diyerek bayrağın kaldırılmayacağını ve aynısından girişe de asılmasını söyledi.

Ömer’in Haluk’a tepkisi, sosyal medyada da büyük ilgi görürken izleyenlerin de beğenisini kazandı. Dizinin ‘Atatürk’ ve ‘Cumhuriyet’ mesajı büyük yankı uyandırdı.

Baba-kız ilişkisi güldürecek

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Yapımcılığını Wovie, Retropro ve DMC’nin yaptığı, yönetmen koltuğunda Emrah Aguş’un oturduğu, senaryosunu Dinar Kahveci’nin kaleme aldığı ‘Baba Beni Güldürsene’, vizyona girmek için gün sayıyor. Filmin basın toplantısı, Levent The Tamtam’da yapıldı.

Çocukların merkezde olduğu bir aile komedisi olan filmin kadrosunda Aylin Akpınar, Ali Semi Sefil, Arven Beren, Kaan Alp Dayı, Ela Şafak, Ahmet Kürşat Öçalan, Merve Sevi, Levent Özdilek, Ceyhun Fersoy, Tolga Canbeyli ve Tevhide Dadı yer alıyor.

Kızına göre sıkıcı bir baba olan Murat’ın yılın en komik babası olabilme çabasının anlatıldığı, aksiyon ve macera dolu Yeşilçam tadında bir aile komedisi olan film, 8 Kasım’da vizyona girecek.

Sahne Tozu Tiyatrosu 20 yaşında

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Türk Tiyatrosu’na son dönemlerde ilgi artarken varlığını en zor zamanlarda bile devam ettirerek bugünlere kadar gelen tiyatrolar da alkışı fazlasıyla hak ediyor.

2005 yılında Çağlar İşgören tarafından İzmir’de kurulan Sahne Tozu Tiyatrosu da bunlardan birisi. Sanat danışmanlığını duayen tiyatrocu Haldun Dormen’in üstlendiği Sahne Tozu Tiyatrosu, düzenlenen bir etkinlikle 20. kuruluş yıldönümünü kutladı. Etkinliğe, Haldun Dormen’in yanı sıra Selçuk Yöntem, Levent Üzümcü, Prof. Dr. Oya Başak gibi ünlü simalar katıldı. Selçuk Yöntem ve Haldun Dormen’in dans şovu kutlamaya damgasını vurdu.

Sahne Tozu Tiyatrosu’nun 20. yaşını kutluyorum. Daha nice başarı dolu yıllara…