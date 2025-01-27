Kızılcık Şerbeti'nde bir skandal daha! Senaryo replikleri sosyal medyaya düştü

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Kızılcık Şerbeti'nde bir skandal daha! Senaryo replikleri sosyal medyaya düştü

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ifşa skandalları ardı ardına geliyor.

Daha önce dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'in paylaşımında dizi senaryosunu açık etmesinin ardından bu kez sosyal medyada dizinin bir sonraki bölüm senaryosu sayfa sayfa paylaşıldı. İlk önce TikTok üzerinden paylaşılan sayfalar tüm sosyal medyaya yayıldı.

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı dizide her bölüm bir soru işareti ile bitirilerek izleyicinin heyecanı tırmandırılıyordu. Ancak son bölümlerde izleyiciler her şeyi önceden bilir oldu. İfşalar ardı ardına geldi. En son dizinin yeni bölüm replikleri cümle cümle sosyal medyaya düştü.

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