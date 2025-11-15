Show TV ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Gold Film'in, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisinde ayrılıklar yaşandı. Dizide Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, Mustafa Ünal rolüyle Emrah Altıntoprak, Işıl karakteriyle Ece İrtem ve Firaz rolüyle Batuhan Bozkurt Yüzügüleç projeye veda etti.

TAKİPTEN ÇIKMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Ayrılıkların ardından oyuncuların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti. Emrah Altıntoprak'ın diziden ayrılır ayrılmaz partneri Feyza Civelek'i takipten çıkması, dikkatlerden kaçmadı. Sıla Türkoğlu da Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

Sıla Türkoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da merak uyandırdı. Ünlü oyuncu, diziden ayrılan diğer isimlerle birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşırken, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek ile olan fotoğraflarını paylaşmaması dikkat çekti. Bu durum, dizide yaşanan ayrılıkların perde arkasına dair merak uyandırdı.