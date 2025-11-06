Fenomen dizi yeni sezonunun ilk sahneleriyle izleyicisinin tepkisini çekmesi sonucu senaryo değişikliğine gitmişti. Son olarak Kızılcık Şerbeti’nde 4 oyuncunun ayrılacağı yerine de 4 yeni oyuncunun geleceği öğrenildi. Fenomen dizinin hem kadrosu hem de hikayesi değişiyor.

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü başlamıştı.

4 OYUNCU VEDA EDECEK

Önümüzdeki hafta Sıla Türkoğlu, Ece İrtem, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Yüzgüleç’in veda edeceği diziye “Hikmet” rolüyle dahil olan Macit Koper’in dışında 4 yeni oyuncunun geleceği öğrenildi.

DİZİDE ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 114. bölümde 6 aylık zaman atlamasının yaşanacağı dizede senaryoda da değişiklikler yapılacak.

Diziye, başarılı oyuncu Seray Kaya “Başak” rolüyle katılacak. Usta oyuncu Hakan Karahan “Tuncay” adlı iş insanı rolüyle ekibe katılacak ve Ömer’le çatışma yaşayacak.

114. bölümde ayrıca ekibe Özge Borak “Salkım” rolüyle Apo’nun yeni eşi olarak kadroya dahil olacak.

115. bölümde de Emir rolüyle genç kuşağın yakışıklı ve başarılı oyuncularından Yalçın Hafızoğlu da kadroda olacak. Emir’in Çimen’le yakınlaşacağı öğrenildi.