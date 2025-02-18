Kızılcık Şerbeti'nde flaş ayrılık. İlk bölümden beri vardı

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi ekibinden beklenmeyen bir ayrılık haberi geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti’nin Ketche lakaplı yönetmeni Hakan Kırvavaç ekibe veda ediyor.

Dizinin ilk bölümünden beri ekipte yer alan Ketche’nin peş peşe çekeceği sinema filmleri yüzünden dizinin yapımcısı Faruk Turgut’la karşılıklı anlaşarak ekipten ayrılacağı öğrenildi.

Ketche’nin yerine yönetmen de belli oldu. Kızılcık Şerbeti’nin yönetmen koltuğunda artık Aydın Bulut oturacak.