Kızılcık Şerbeti'nde flaş ayrılık. İlk bölümden beri vardı

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti'nde flaş ayrılık. İlk bölümden beri vardı

Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni bir isim daha ayrılık kararı aldı. Dizinin ilk bölümünden yayınlanan son bölümüne kadar kadroda yer alan isim veda ediyor.

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi ekibinden beklenmeyen bir ayrılık haberi geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti’nin Ketche lakaplı yönetmeni Hakan Kırvavaç ekibe veda ediyor.

Dizinin ilk bölümünden beri ekipte yer alan Ketche’nin peş peşe çekeceği sinema filmleri yüzünden dizinin yapımcısı Faruk Turgut’la karşılıklı anlaşarak ekipten ayrılacağı öğrenildi.

Ketche’nin yerine yönetmen de belli oldu. Kızılcık Şerbeti’nin yönetmen koltuğunda artık Aydın Bulut oturacak.

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