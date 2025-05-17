Kızılcık Şerbeti’nde Minguzzi cinayeti hatırlatıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti’nde Minguzzi cinayeti hatırlatıldı

Show TV ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümündeki bir sahne gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin 101. bölümü, sosyal medyada gündem oldu. Özellikle bir sahne, geçtiğimiz aylarda İstanbul Kadıköy’de yaşanan ve kamuoyunu sarsan Ahmet Minguzzi olayını akıllara getirdi.

24 Ocak’ta Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’de bir pazarda kaykay malzemesi almaya çalışırken saldırıya uğramıştı. Dizinin son bölümünde ise Metehan karakterinin, Kıvılcım’ı nikaha götürürken bir benzin istasyonunda tinerci bir çocuk tarafından bıçaklanarak yaralanması, izleyiciler tarafından bu olaya gönderme olarak yorumlandı.

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Sosyal medyada pek çok kullanıcı, sahnenin Minguzzi olayını çağrıştırdığını belirterek tepkilerini dile getirdi. Dizide ısrarla 'kötülüğün yaşı olmaz' vurgusu yapılırken rol gereği yaşanan saldırıda da saldırganın cezasını en yüksek şekilde alması gerektiğinin altı çizildi.

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