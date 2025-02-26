Kızılcık Şerbeti'nde Nursema öyle bir şey yaptı ki! Kıyamet kopacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Kızılcık Şerbeti'nin son fragmanında Nursema'nın sözü şok etkisi yarattı. Dizinin yeni bölümü 28 Şubat'ta ekranda olacak.

Show TV'de ekrana gelen ve ilgi ile takip edilen dizi Kızılcık Şerbeti yayınlanan son fragmanında izleyicileri şoke etti.

Dizideki gelişmeleri merakla bekleyen izleyiciler 28 Şubat akşamı yayınlanacak olan bölümde Doğa'nın değişimini, Abdullah Ünal'ın yeni aşk ilişkisinin nasıl ilerleyeceğini ve Nursema'nın düzenlenen nişan törenini izleyecek.

Kızılcık Şerbeti'nde flaş ayrılık. İlk bölümden beri vardıKızılcık Şerbeti'nde flaş ayrılık. İlk bölümden beri vardı

Dizinin fragmanında görülen nişan töreni sahnesinde Nursema karakterinin nişanlısı İlhami değil, Firaz'ın adını söylemesi ise ortamı bir anda buz gibi yapacak. Dizi 90. bölümü ile izleyicileri ile buluşacak.

Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer geliyorKızılcık Şerbeti'ne bomba transfer geliyor

Öte yandan dizide Ramazan ayının başlamasına da değinilecek.

Son Haberler
Dost ve kardeş ülkelerin ihanetine hazırlıklı mıyız?!
Dost ve kardeş ülkelerin ihanetine hazırlıklı mıyız?!
Enflasyonun sosyal tahribatı
Enflasyonun sosyal tahribatı
9 gülek buğday, kurban bayramı ve iklim kanunu!
9 gülek buğday, kurban bayramı ve iklim kanunu!
Ben mi yanılıyorum, çözümsüz değil miyiz?
Ben mi yanılıyorum, çözümsüz değil miyiz?
Halk, Hak Hakk, Hukuk
Halk, Hak Hakk, Hukuk