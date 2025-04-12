Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe'nin vedasında kriz büyüyor

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun vedası gündemden düşmüyor. Sosyal medyada dizi takipçileri beklenmeyen veda için tepki gösterirken, oyuncunun vedası ile ilgili paylaşım yapmayan oyunlarda büyük eleştiri alıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si diziye veda etti

Öte yandan rol arkadaşı Evrim Alasya'nın sessizliği dikkat çekmiş ve sosyal medyada ikili arasında soğukluk olduğu iddia edilmişti. Evrim Alasya, bu söylentilere Instagram hesabı üzerinden yayınlandığı videoyla yanıt verdi.

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Alasya , 'Sibel'i o kadar seviyorum Sibel ile oynamaktan o kadar keyif aldım ki... Senaryo geldiğinde biz Sibel ile konuştuk. Bu kısmı bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez.' dedi. Alasya konuşmasında 'Ne cümle kuracağımı, bu çamur karşısında derdimi nasıl anlatacağımı bilmiyorum. İşimi gücümü bıraktım, size kendimi anlatmak zorunda kalıyorum. Kızılcık Şerbeti bir memleket meselesi değil. Sadece bir dizi. Orada olan biten sadece bizi ilgilendirir. Burada sizi ilgilendiren hiçbir şey yok. Öbürü paylaşmadı bir şey diye 'onunla küs' diye bir şey yoktur" dedi.

'Pembe'den Kızılcık Şerbeti'ne sitem dolu veda