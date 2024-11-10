Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu neye pişman oldu?

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu neye pişman oldu?

Cuma akşamlarının reytingini sallayan, sosyal medyada gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ünlü oyuncu diziye veda etti.

Üçüncü sezonuyla adından sıkça söz ettiren Kızılcık Şerbeti reytingleriyle anılırdı. Bu kez ayrılıklarla gündeme gelmeye başladı.

Diziye ikinci sezonda dahil olan Kaan Taşaner ile üçüncü sezonda gelen Şebnem Dönmez'in önümüzdeki günlerde 'Kızılcık Şerbeti'ne veda edeceği ortaya çıkmıştı. Bu ayrılıklara fanların canı oldukça sıkılmış.

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Ünlü oyuncu Kaan Taşaner diziye veda etti. Yaptığı açıklamalarda gündeme oturdu. Konu hakkında konuşan Kaan Taşaner, "Hikayenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi. Sanırım böylesi daha hayırlı olacaktı. Başlangıçta değil de sonradan trajikleşti" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

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