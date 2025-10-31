Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar!

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar!

Kızılcık Şerbeti'nde Firaz'ın yasak aşkı tepki çekti, senaryo değişti, Demet'e döndü ama izleyici istemedi. Batuhan Yüzgüleç ve Ece İrtem veda ediyor; peş peşe ayrılıklar geliyor!

Hande Karacan Hande Karacan
Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 1

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle sosyal medyada "en çok konuşulanlar" listesine girmeyi başarıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 2

Her sahnesi olay yaratan dizide, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in canlandırdığı Firaz karakterinin yasak aşk sahnesi izleyicilerden tepki aldı.

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 3

Yüzgüleç'in sahnelerinde senaryo değişikliği yapılırken beklenmedik bir karar verildi.Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezona iddialı bir giriş yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 4

Dizinin son bölümlerine Doğa ile Firaz'ın yasak aşkının ortaya çıkması damga vurmuştu.Seyircilerin tepkisini çeken sahneler sonrası senaryo değişikliğine gidildi ve Firaz'ın yasak aşkı Demet olarak değiştirildi.

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 5

Ancak izleyiciler bunu da kabul etmedi. Özgür Sevimli’nin yönettiği, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün senaryosunu yazdığı dizide beklenmedik bir gelişme yaşandı; Firaz'a hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in hikayesine son verildi.

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 6

PEŞ PEŞE AYRILIKLAR GELİYOR

Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe ayrılıkların yaşanacağı öğrenildi. Dizide Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem'in de projeye veda edeceği duyuruldu.

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 7

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir.

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 8

Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 9

Doğa’nın üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcık, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 10

Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının bu farklı bakış açısıyla yapamayacağını düşünür.

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 11

Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. “Kızılcık Şerbeti” doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 12

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

• Sıla Türkoğlu - Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör - Fatih Ünal

• Barış Kılıç - Ömer Ünal

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 13

• Evrim Alasya - Kıvılcım Arslan

• Sibel Taşçıoğlu - Pembe Ünal

• Müjde Uzman - Alev Arslan

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 14

• Settar Tanrıöğen - Abdullah Ünal

• Aliye Uzunatağan

• Feyza Civelek

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 15

• Ceren Yalazoğlu Karakoç

• Emrah Altıntoprak

• Feray Darıcı

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 16

• Selin Türkmen - Çimen

• Özlem Çakar

• Oral Özer

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 17

• Rahimcan Kapkap

• Serkan Tınmaz

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 18

EN SEVİLEN DİZİLER ARASINDA İLK SIRALARDA

Kızılcık Şerbeti, 3 sezondur ekranların en sevilen dizilerinden biridir.Kızılcık Şerbeti, Türkiye'de Show TV'de yayınlanan ve büyük ilgi gören bir televizyon dizisidir. Her Cuma akşamı saat 20:00'de yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaktadır.

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 19

Her Cuma akşamı saat 20:00'de yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor.

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 20

REYTİNGLERDE ZİRVEDE

Kızılcık Şerbeti, 2025'te de reytinglerde zirvedeki yerini koruyor. Show TV'de yayınlanan dizi, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde düzenli olarak birinci sırada yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 21

HİKAYE GERÇEK Mİ?

Kızılcık Şerbeti, gerçek hayattan uyarlandığı ibaresiyle izleyiciyle buluşuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarındaki bir hikayeden esinlendiği konuşuluyor. Gerçek bir ailenin işlendiği dizideki aile, Türkiye'nin önde gelen ailelerinden biridir.

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 22

BİR ÇOK ÖDÜL ALDI

Kızılcık Şerbeti, izleyici kitlesi ve eleştirmenler tarafından ilgiyle takip edilerek ödüllerle onurlandırıldı:

• SES Yılın Kadınları Ödülü (2023)

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 23

• Demirkent Ödülleri (2023)

• Kültür Üniversitesi Kariyer Onursal Ödülleri (2024)

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 24

• Özel Üniversite Ödül Töreni Dizinin sevilen karakteri Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu, senaryo gereği hayatını kaybederek diziye veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 25

KIZILCIK ŞERBETİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kızılcık Şerbeti, İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor. Çekimlerde Boğaz kıyıları, tarihi yarımada ve modern İstanbul'un farklı bölgeleri tercih ediliyor.

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 26

İşte dizinin bölümlerinden bazı sahneler:

Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 27
Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 28
Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 29
Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 30
Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 31
Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 32
Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 33
Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 34
Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 35
Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 36
Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 37
Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 38
Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 39
Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 40
Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 41
Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 42
Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 43
Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 44
Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar! - Resim: 45
