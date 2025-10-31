Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle sosyal medyada "en çok konuşulanlar" listesine girmeyi başarıyor.
Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası: Reyting rekortmeni dizide flaş ayrılıklar!
Kızılcık Şerbeti'nde Firaz'ın yasak aşkı tepki çekti, senaryo değişti, Demet'e döndü ama izleyici istemedi. Batuhan Yüzgüleç ve Ece İrtem veda ediyor; peş peşe ayrılıklar geliyor!Hande Karacan
Her sahnesi olay yaratan dizide, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in canlandırdığı Firaz karakterinin yasak aşk sahnesi izleyicilerden tepki aldı.
Yüzgüleç'in sahnelerinde senaryo değişikliği yapılırken beklenmedik bir karar verildi.Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezona iddialı bir giriş yaptı.
Dizinin son bölümlerine Doğa ile Firaz'ın yasak aşkının ortaya çıkması damga vurmuştu.Seyircilerin tepkisini çeken sahneler sonrası senaryo değişikliğine gidildi ve Firaz'ın yasak aşkı Demet olarak değiştirildi.
Ancak izleyiciler bunu da kabul etmedi. Özgür Sevimli’nin yönettiği, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün senaryosunu yazdığı dizide beklenmedik bir gelişme yaşandı; Firaz'a hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in hikayesine son verildi.
PEŞ PEŞE AYRILIKLAR GELİYOR
Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe ayrılıkların yaşanacağı öğrenildi. Dizide Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem'in de projeye veda edeceği duyuruldu.
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir.
Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.
Doğa’nın üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcık, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.
Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının bu farklı bakış açısıyla yapamayacağını düşünür.
Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. “Kızılcık Şerbeti” doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.
KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI
• Sıla Türkoğlu - Doğa Korkmaz
• Doğukan Güngör - Fatih Ünal
• Barış Kılıç - Ömer Ünal
• Evrim Alasya - Kıvılcım Arslan
• Sibel Taşçıoğlu - Pembe Ünal
• Müjde Uzman - Alev Arslan
• Settar Tanrıöğen - Abdullah Ünal
• Aliye Uzunatağan
• Feyza Civelek
• Ceren Yalazoğlu Karakoç
• Emrah Altıntoprak
• Feray Darıcı
• Selin Türkmen - Çimen
• Özlem Çakar
• Oral Özer
• Rahimcan Kapkap
• Serkan Tınmaz
EN SEVİLEN DİZİLER ARASINDA İLK SIRALARDA
Kızılcık Şerbeti, 3 sezondur ekranların en sevilen dizilerinden biridir.Kızılcık Şerbeti, Türkiye'de Show TV'de yayınlanan ve büyük ilgi gören bir televizyon dizisidir. Her Cuma akşamı saat 20:00'de yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaktadır.
Her Cuma akşamı saat 20:00'de yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor.
REYTİNGLERDE ZİRVEDE
Kızılcık Şerbeti, 2025'te de reytinglerde zirvedeki yerini koruyor. Show TV'de yayınlanan dizi, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde düzenli olarak birinci sırada yer alıyor.
HİKAYE GERÇEK Mİ?
Kızılcık Şerbeti, gerçek hayattan uyarlandığı ibaresiyle izleyiciyle buluşuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarındaki bir hikayeden esinlendiği konuşuluyor. Gerçek bir ailenin işlendiği dizideki aile, Türkiye'nin önde gelen ailelerinden biridir.
BİR ÇOK ÖDÜL ALDI
Kızılcık Şerbeti, izleyici kitlesi ve eleştirmenler tarafından ilgiyle takip edilerek ödüllerle onurlandırıldı:
• SES Yılın Kadınları Ödülü (2023)
• Demirkent Ödülleri (2023)
• Kültür Üniversitesi Kariyer Onursal Ödülleri (2024)
• Özel Üniversite Ödül Töreni Dizinin sevilen karakteri Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu, senaryo gereği hayatını kaybederek diziye veda etti.
KIZILCIK ŞERBETİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kızılcık Şerbeti, İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor. Çekimlerde Boğaz kıyıları, tarihi yarımada ve modern İstanbul'un farklı bölgeleri tercih ediliyor.
