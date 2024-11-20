Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü! 2 oyuncu daha ekibe veda ediyor... Vedalar bitmek bilmiyor

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü! 2 oyuncu daha ekibe veda ediyor... Vedalar bitmek bilmiyor

Kızılcık Şerbeti her yeni bölümüyle izlenme rekorunu korusa da dizideki ayrılıklar bitmek bilmiyor. Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in ardından 2 oyuncu daha diziye veda edecek.

Geçen sezonun ortasında diziye katılan Kaan Taşaner, dizide Giray karakterine hayat vermişti. Ünlü oyuncu yeni sezonda diziden ayrılma kararı aldı.

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“HİKAYENİN GİDİŞATI İSTEDİĞİM YERE EVRİLMEDİ”

Ünlü oyuncu Taşaner, diziden ayrılma sebeplerini "Hikayenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi" ifadelerini kullanmıştı.

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VEDALAR BİTMEK BİLMİYOR

Kızılcık Şerbeti dizisinde Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in ardından yeni ayrılıklar yaşanacağını gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

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Dizinin Gold Film imzalı yapımında, yönetmen Ketche ve Eylem Oğuz’un imzasını taşıyan projede, Duygu Kocabıyık'ın Ezgi karakterine veda edeceği açıklandı. Ayrıca, Cansu karakterini canlandıran Semra San da diziye veda edecek.

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DUYGU KOCABIYIK KİMDİR?

Tiyatro ve dizi film oyuncusu Duygu Kocabıyık, Ege Üniversitesinde oyunculuk eğitimi aldı. Kocabıyık, tiyatro çalışmaları yanı sıra ilk kez 2023 yılında Ego / Erkeğe Güven Olmaz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI:

Bir Ofis Gecesi Rüyası / Oyuncu

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Ego / Erkeğe Güven Olmaz (TV Dizisi 2023)

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SEMRA SAN KİMDİR?

Semra San, Almanya'nın Speyer eyaletinde dünyaya geldi. Aslen Balıkesir'li olan San, ilkokul, orta okul, lise ve üniversite eğitimlerini Almanya'da tamamladı.

Üniversite eğitimi sürerken Türk Halk Müziği ve tiyatro eğitimi gören San, 2011 yılında Ayla Algan ve Süeda Çil'den oyunculuk eğitimi aldı.

"Para Adamı Bozar"dan sonra 2012'de "Duy Sesimi" albümünü Musicom Production etiketiyle çıktı. 5 albüm sahibi olan San, 2016'da Belçim Bilgin ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini oynadığı"Kördüğüm" dizisinde rol almıştı.

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