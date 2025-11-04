Neredeyse her yeni bölümüyle izlenme rekoru kıran Kızılcık Şerbeti’nden 4 ismin birden ayrılacağı öğrenildi. Bu ayrılıklar arasında dizinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu da var.

Yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini ise Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nde veda fırtınası yaşanıyor.

Fenomen dizide Doğa karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan Sıla Türkoğlu, Fatih’in kardeşi Mustafa Ünal’a hayat veren Emrah Altıntoprak, Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem ve Firaz rolündeki Batuhan Bozkurt Yüzügüleç’in diziden ayrılacağı öğrenildi.

AYRILIĞIN ARDINDAN DİZİYE YENİ KAN

Bu ayrılıkların ardından diziye yeni bir isim atılacak. Oya Doğan'ın haberine göre; Özge Borak fenomen dizide Ünal ailesine yeni karakter olarak katılacak.

Ünlü oyuncunun Kızılcık Şerbet’i dizisine katılacağı haberlerin yayılmasının ardından Özge Borak’ın kim olduğu merak konusu oldu.

ÖZGE BORAK KİMDİR?

Ünlü oyuncu Özge Borak 1982 yılında Ankara'da dünyaya geldi.Henüz 8 yaşındayken Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanan Borak, bu şekilde sanat hayatına ilk adımını attı. Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçısı, başkoreografı Selçuk Borak'ın kızı. Sanatçı bir aileden gelen ve İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçının annesi, balerin Buket Borak olup kardeşi Selim Borak İDOB'un baş dansçılarından.

2006 yılında Bülent Şakrak ile dünyaevine giren ünlü oyuncunun bu evliliği 2010 yılında sonlandı. Daha sonra Ata Demirer ile 11 Kasım 2011 tarihinde nişanlanıp 22 Nisan 2012 tarihinde nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncunun bu evliliği de uzun sürmedi. Çift, evliliklerini 2014 yılında bitirdi.

Özge Borak, ilk olarak 2003 yılında kamera karşısına geçti, böylece film dünyasına da adım atmış oldu. Yine sevilen dizi listelerinin başında yer alan Leyla ile Mecnun 68. bölümünde "Pakize" rolünde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ardından Güldür Güldür Show adlı programda "Nezaket" karakterine 100 bölüm hayat verdi.

Öte yandan 2022 yılında "Maske Kimsin Sen?" adlı yarışmaya katılan Borak, yarışmayı birincilikle bitirdi.