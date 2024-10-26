Kızılcık Şerbeti'ndeki bayrak sahnesi olay oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti'ndeki bayrak sahnesi olay oldu!

Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin Atatürk’lü bayrak sahnesi gündem oldu. Dizide 29 Ekim ile ilgili özel bir sahne yayınlamış oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde yayınlanan Atatürk’lü bayrak sahnesi özellikle sosyal medyada gündem oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dizide Atatürklü dev Türk bayrağının asıldığı bir sahne ekrana geldi.

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Dizi sahnesinde şirketteki bir karakter “Başka bayrak mı bulamadınız” tepkisi dile getirilirken Atatürk’ün önemine vurgu yapıldı.

Dizideki karakter 'sade bir bayrak olsa daha iyi olurdu' yorumu yaparken Kızılcık Şerbeti dizisindeki Ömer karakteri ise bayrağa tepki gösteren kişiye "Sen üzerinde Atatürk olmayan bir bayrak mı kastediyorsun, bu milletin her ferdi Atatürk'e minnet borçludur' dedi.

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