Kızılcık Şerbeti’ndeki papaz sahnesi RTÜK’ü kızdırdı! FETÖ'nün sinsi hedefini akıllara getirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti’ndeki papaz sahnesi RTÜK’ü kızdırdı! FETÖ'nün sinsi hedefini akıllara getirdi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar dizileri için sosyal medya hesabından inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Şahin denetim süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

Her bölümüyle izleyicisini düşündüren mesajlar veren Kızılcık Şerbeti dizisinde, Ünal ailesinin kiliseye girmesi ve din adamı ile karşılaşmaları sonrası yaşanan sahneler, tartışmaları başlatmıştı.

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MUHAFAZAKÂR TEPKİ

Dizinin 69. bölümünde, Pembe karakteri kilisede bulunmaktan rahatsızlık duyarken, karşısına çıkan papazın hoşgörü dolu sözleri, eleştirilerin merkezine oturdu. “Kilise de Allah’ın evi. Dinlerin farklılığı insanlığın zenginliğidir” diyen papaz, dinlerin kardeşliğini vurgularken, bu sahnenin Fetö ve ‘dinler arası diyalog’ girişimlerini hatırlattığı gerekçesiyle eleştirildi.

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RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar dizileri için inceleme başlattığını duyurdu.

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“GEREKLİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın rahatsızlık duyduğu yapımların titizlikle incelendiğini" ifade ederek, yeni yayın döneminde milli güvenliği ihlal ettiği iddia edilen yapımların takip altında olduğunu belirtti. Şahin, "Gerekli incelemelerden sonra yasa ihlali tespit edilen yapımlara müeyyideler uygulanacaktır" diyerek kamuoyunu bilgilendirdi.

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