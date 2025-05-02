Kızılcık Şerbeti'nden bir oyuncu daha ayrılıyor

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti'nden bir oyuncu daha ayrılıyor

Kızılcık Şerbeti dizisinden Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılması ile başlayan yaprak dökümü devam ediyor. Meri karakterinden sonra Metehan karakteri de diziye veda ediyor.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, yine çok konuşulacak bir sezon finaliyle üçüncü sezonunu noktalıyor.

Yeni sezon öncesi oyuncu kadrosundaki değişiklikler de netleşmeye başladı. Gold Film imzalı diziden, Şebnem Bozoklu’nun ardından bir ayrılık haberi daha geldi.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre İlk sezondan bu yana dizide Metehan karakterine hayat veren genç oyuncu Rahimcan Kapkap, sezon finaliyle birlikte ekibe veda edecek.

Başarılı performansıyla dikkat çeken Kapkap, geçtiğimiz yaz Netflix için çekilen Metruk Adam filminde Ercan Kesal ve Mert Ramazan Demir’le birlikte rol almıştı.

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