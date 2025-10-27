Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son bölümünde Nursema karakterinin arabası Firaz'ın sevgilisi tarafından zarar gördü.

Dizide Nursema'yı bir dönem aldatan Firaz'ın sevgisinden ayrılıp eşine dönmesi işlendi. Firaz karakterinin sevgilisi, dizinin bir sahnesinde intikam almak için Nursema'nın park halindeki aracını çizerek, aynalarını kırdı.

Dizide Nursema yaşanan saldırıya anlam veremezken ilerleyen bölümlerde terk edilmeyi kaldıramayan sevgilinin intikam planlarının devam ettiği görülecek.

Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciler bu sahneyi sosyal medyada Ece Erken'e gönderme şeklinde yorumladı.

Ünlü sunucu yıllar önce o dönem sevgili olduğu Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşinin aracına zarar vermesi ile gündeme gelmişti.

Mahmutyazıcıoğlu ile evli olmasına rağmen sevgili olan Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun evinin önüne giderek aracına zarar vermiş aynalarını kırdığı iddia edilmiş, o süreçte güvenlik kamarası görüntüleri de yayınlanmıştı.