Kızılcık Şerbeti'ne bir oyuncu daha veda ediyor

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti'ne bir oyuncu daha veda ediyor

Kızılcık Şerbeti dizisinden bir oyuncu daha ayrılıyor. Diziden Pembe karakterinin ayrılmasından sonra Meri de diziye veda edecek.

Kızılcık Şerbeti dizisinden bir isim daha ayrılıyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Pembe' karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılışıyla dizinin sevenleri büyük şok yaşamıştı. İkinci veda ise 'Meri' karakterini canlandıran Şebnem Bozoklu'dan geldi.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dördüncü sezonuyla önümüzdeki sezon izleyici karşısına çıkmaya devam edecek olan Kızılcık Şerbeti dizisine bir isim daha veda ediyor.

Kızılcık Şerbeti ekibine bu sezon 'Meri' karakteriyle dahil olan Şebnem Bozoklu, sezon finalinde diziye veda edecek.

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