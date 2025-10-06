Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer!

Düzenleme: Kaynak: birsenaltuntas.com
Rekortmen dizi Kızılcık Şerbeti'ne bomba bir transfer geliyor. İşte ayrıntılar...

Show Tv'de ekranların rekor üstüne rekor kıran Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbeti'ne Arslan ailesinin kızları Çimen’e hayat veren Selin Türkmen geri dönerken, yanında "Yasemin" karakterini de getirecek. Karaktere Aleyna Bozok hayat verecek.

2-ik2j.jpg

ŞOKE EDEN BİR OLAY YAŞANACAK

Kızılcık Şerbeti'ne 109. bölümde katılacak olan Yasemin, Çimen’le arkadaş olacak ve Arslan ailesinin dikkatini çekecek. Aynı bölümde aileyi şoke edecek büyük bir olay daha yaşanacak.

1-wnql.webp

ALEYNA BOZOK KİMDİR?

Aleyna Bozok, Star Tv'nin Yalı Çapkını dizisiyle tanındı. Bozok, Kanal D'de yayınlanan "Annem Ankara" dizisinde de rol almıştı.

