Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer geliyor

Show TV’nin Gold Film imzalı reyting rekortmenleri kıran dizisi her hafta heyecan yaratmaya devam ediyor. Son bölümünde Hamdi Alkan’ı konuk eden diziye bir bomba isim daha geliyor.

DEFNE’YE HAYAT VERECEK

Show TV’nin güçlü kadrosuyla yer alan dizi 3 yıldır reytingleri zirvede tutmayı başarıyor. Hamdi Alkan’ın olduğu bölüm seyirci tarafından ilgiyle karşılandı. Genç kuşağın başarılı oyuncularından Müge Bayramoğlu, Defne karakterine hayat verecek.

Sosyal medyanın en çok konuşulan dizisi Kızılcık Şerbeti, seyirciyi her hafta heyecanlandırmayı başarıyor. Defne karakteri, seyirci tarafından ilgiyle bekleniyor.

MÜGE BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Müge Bayramoğlu, 6 Eylül 1992'de Bursa'da doğdu. Eğitim hayatına Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam ederek oyunculuk alanında kendini geliştirdi.

Kariyerine genç yaşta başlayan Bayramoğlu, birçok dizi ve projede yer aldı.