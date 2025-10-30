Kızılcık Şerbeti dizisinde sırların açığa çıkacağı ve iki karakterin diziye veda edeceği öğrenildi.

Dördüncü sezonu ile ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, sezon başı senaryo değişikliğiyle gündem olmuştu. Dizide Firaz (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç) ve Doğa (Sıla Türkoğlu) karakterlerinin ilişkisi tepkilere neden olmuş, RTÜK tarafından inceleme başlatılmıştı.

RTÜK incelemesinin ardından senaryo değişikliğine gidilmiş, ikili arasındaki sahneler diziden çıkarılmış, tepkilere neden olan fragman kaldırılmıştı.

Özgür Sevimli’nin yönetmenliğini üstlendiği, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı diziden iki flaş ismin ayrılacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sırların açığa çıkacağı dizide Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem, ekibe veda edecek. Ayrılan bir diğer ismin ise Firaz karakterini canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç olduğu belirtildi.