Kızılcık Şerbeti'ne şarkıcı Murat Balcı dahil oluyor

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti'ne şarkıcı Murat Balcı dahil oluyor

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi vedalara doymadı. 3 kişinin veda ettiği Kızılcık Şerbeti’ne önümüzdeki hafta dahil olacak bomba isim geliyor. Müjde Uzman'ın en yakın arkadaşı çıktı.

Show TV'de Cuma akşamlarını sallayan dizide başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine adından söz ettirdi.

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Çok konuşulan Pembe karakterinin vedasının ardından Metehan karakterini canlandıran Rahimcan Kapkap'ın ve Meri karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu diziye veda etmişti.

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Dizide başka bir ayrılığın olmayacağı öne sürüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, haftaya yayınlanacak 100. bölümünde sürpriz bir isim konuk olacak.

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Diziye katılacak ismin ünlü şarkıcı Murat Balcı olduğu öğrenildi.

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Balcı, Kızılcık Şerbeti’nde Leo karakterine hayat verecek. Işıl’ın (Ece İrtem) Hollanda’dan gelen eski sevgilisi olarak dizide tansiyonu yükseltecek.

Ayrıca diziye olaylı şekilde veda eden Müjde Uzman'ın da yakın arkadaşı olması dikkatlerden kaçmadı.

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