Kızılcık Şerbeti'ne sevilen oyuncu veda mı etti?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran oyuncu Ceren Karakoç'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımla izleyicilerinin kafasını karıştırdı.
Dizide Zülkar karakterine hayat veren meslektaşı Bahtiyar Memili, 'Hoşça kal Nursema' paylaşımı yaptı.
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O paylaşımı alıntılayan Ceren Karakoç, "Evin bahçesi, alışverişi, kaosu, annemgiller ve Hayat abla sana emanet" yazdı.
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