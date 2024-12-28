Kızılcık Şerbeti'ne sevilen oyuncu veda mı etti?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti'ne sevilen oyuncu veda mı etti?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınlanan son bölümü yayınlandı. Dizide dört kişinin öldüğü öğrenilerek bitmesi üzerine diziden hangi oyuncuların ayrılacağı merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran oyuncu Ceren Karakoç'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımla izleyicilerinin kafasını karıştırdı.

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Dizide Zülkar karakterine hayat veren meslektaşı Bahtiyar Memili, 'Hoşça kal Nursema' paylaşımı yaptı.

Özge Özacar’dan Kızılcık Şerbeti paylaşımı!Özge Özacar’dan Kızılcık Şerbeti paylaşımı!

O paylaşımı alıntılayan Ceren Karakoç, "Evin bahçesi, alışverişi, kaosu, annemgiller ve Hayat abla sana emanet" yazdı.

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