Her bölümüyle büyük yankı uyandıran Kızılcık Şerbeti’ne yeni bir isim katılıyor. “Kızılcık Şerbeti” dizisi dördüncü sezonuyla seyircisini ekran başına toplamaya devam ediyor.

EKİBE SEDA KATILIYOR

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin ekibine 'Seda' rolü ile Ece Aydemir katılıyor.

Genç yıldız “Kızılcık Şerbeti”ne 108. bölümde “Seda” karakteriyle dahil olacak ve Nilay’ın (Feyza Civelek) eski mahallesinden komşusu olarak seyirci karşısına çıkacak.

ECE AYDEMİR KİMDİR?

2001 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ece Aydemir, Ayla Algan Yaratıcı Drama Kamera Önü Oyunculuk eğitimi aldı. 2017 yılından itibaren dizilerde rol alıyor.

Ufuk Özkan, Kerem Kupacı, Ayça Varlıer, Sena Çakır, Mehtap Bayri, Nalan Yavuz, Yıldız Kültür, Alican Okumuş, Can Kıran, Pelin Şahin, Beyazıt Gülercan, Füsun Kostak ve Onur Seyit Yaran gibi oyuncuların yer aldığı Kalk Gidelim dizisinde Duru karakterini canlandırdı.