Gazeteci Deniz Zeyrek, YouTube kanalında yayınladığı programda, Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik baskılara dikkat çeken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle Fatih Altaylı’nın 100 günü aşkın süredir cezaevinde olması, Tele1’e kayyum atanarak canlı yayının kesilmesi ve muhalefetin bu konulardaki sessizliğini eleştiren Zeyrek, medya üzerindeki baskının yalnızca gazetecileri değil, Türkiye demokrasisini hedef aldığını belirtti.

“MEDYA SUSARSA, TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE OLMAZ”

Zeyrek, “Medya susarsa, bağımsız gazetecilik ortadan kalkarsa, Türkiye eski Türkiye olmaz artık. Gazetecileri birer birer alabilirsiniz ama televizyonları, gazeteleri tamamen devre dışı bırakırsanız kimsenin hiçbir şeyden haberi olmaz” diyerek kamuoyuna yönelik bilgi akışının kesilmesinin yaratacağı tehlikeye dikkat çekti. Zeyrek şöyle konuştu:

Medya susarsa bağımsız gazetecilik faaliyeti ortadan kalkarsa, Türkiye eski Türkiye olmaz artık. Merdan Yanardağı'ı bugün alırsınız, bırakırsınız. Fatih Altaylı'yı içeride tutuyorsunuz yarın bırakırsınız, öbür gün başkasını alırsınız ama gazeteleri, televizyon kanallarını, internet sitelerini tamamen devre dışı bırakırsanız kimsenin hiçbir şeyden haberi olmaz. Türkiye demokrasisi açısından son derece üzücü bir sonuçtur.

12 EYLÜL'Ü HATIRLATAN GÖRÜNTÜLERDİ

Siyasi partiler durumun ciddiyetinin farkında değil. Muhalefet de ciddiyetinin farkında değil. Bir gazeteci daha hapse atılmış, bir gazeteci daha gözaltına alınmış, bir kanala daha el konulmuş işte böyle böyle gidiyor. Tele1'in ana haber bülteninin canlı canlı kayyumun müdahalesiyle kapatılması sonra bir sağlık belgeseli yayınlanması maalesef 12 Eylül'ü hatırlatan görüntülerdi. Tırnak içinde söylüyorum, Fatih Altaylı meslektaşlarımız arasında en tuzu kuru adamdı. Ekonomik sorunu yoktu. Çok güzel resim yapıyor. Araba alışkanlığı şey koleksiyonu var. Yani sahip olduğu zenginlikle hayatını yaşayacak bir adamdı. Fatih Altaylı niye bugün 11 metrekare bir cezaevi hücresinde duruyor? Bunu düşünmek lazım. Biz niye gazetecilikte ısrar ediyoruz? Yani gider başka işler yaparız. Emekli emekli oluruz. Niye insanlar bu riskleri alıyorlar? Bakın Fatih Altaylı 100 küsur gündür cezaevinde.

SENARYOSUNU TMSF'CİLER YAZIYOR

Tele1, 8 senedir ne emeklerle ne zorluklarla yaşatılmış bir kanal. Bugün devletin kontrolünde, onun gibi Habertürk, Show TV vesaire. Herkesin oturup izlediği Kızılcık Şerbeti diye bir dizi var. Son zamanlarda diziyi hükümet çok eleştiriyordu. Şimdi senaryosunu TMSF'ciler yazıyor. Açın izleyin bakalım hala eski dizi mi? Hayat işte böyle değişiyor. İnsan bu yüzden umutsuzluğa kapılıyor. Belki de iktidar bizden bunu bekliyor. Yani bunları yaparak biz gazetecileri yıldırmaya çalışıyor. Biz gazetecileri umutsuz hale getirmeye çalışıyor. İzleyicilerin, okuyucuların, vatandaşların kayıtsızlığı da iktidarın bu amacına hizmet ediyor.