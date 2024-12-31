Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isimler belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isimler belli oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinin heyecanla biten son bölümünde çıkan yangında kimlerin öldüğü belli oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisi büyük bir yangın sahnesi ile yılbaşı tatiline girmişti. Dizinin son sahnesinde 4 ölü olduğu yönünde bir bilgi izleyicilerle paylaşılmıştı. Neredeyse tüm dizi ekibinin birlikte olduğu yemek sahnesinde çıkan yangında hangi oyucuların ölerek diziye veda ettiği merak edilmişti.

Dizinin 82. bölümünde diziye kimlerin veda edileceği sosyal medyadan paylaşıldı.

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Sosyal medyada ortaya çıkan fotoğrafta ölerek diziye veda eden 2 isim belli oldu. Dizide Görkem karakterine hayat veren başarılı oyuncu Özge Özacar ve Görkem'in babası Resul karakterini canlandıran Murat Ercanlı'nın öldüğü ortaya çıktı.

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