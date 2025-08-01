Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı evleniyor! ‘Evet’ dedi

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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı evleniyor! ‘Evet’ dedi

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu Ata Ayyıldız ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Türkoğlu'nun sevgilisinin evlilik teklifine ‘Evet’ dedi.

Sıla Türkoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. İşletmeci Ata Ayyıldız ile bir süredir aşk yaşayan Türkoğlu sosyal medya hesabından evlilik yolunda ilk adımı attıklarını duyurdu.

Güzel oyuncu, bugün sevgilisiyle birlikte Como Gölü'ne gitti.

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COMO GÖLÜ'NDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla Türkoğlu'na teknede evlenme teklif etti. Ardından kendisine "evet" diyen ünlü oyuncuyu yüzüğü ve çiçeğiyle paylaştı.

Beyazlar içindeki ünlü çiftin, evlilik yolunda ilk adımı attıklarını duyurdukları mutluluk karesine beğeni yağdı.

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