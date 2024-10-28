Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı aşkını gizlemiyor! Taze aşıklar el ele görüntülendi

Aşk Biter Mi? adlı tiyatro oyununda beraber oynayan Evrim Alasya ile Kerem Alışık aşk yaşamaya başladı.

‘ERKEK GİBİ ERKEKLERE HASRET KALDIM’

Kızılcık Şerbet dizisinde "Kıvılcım" karakterini canlandıran Evrim Alasya Saba Tümer’in Youtube kanalında ‘Erkek gibi erkeklere hasret kaldım’ ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu sonunda aradığı erkeği buldu. İkili yeni aşka yelken açtı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Aşk Biter Mi? adlı tiyatro oyununda iki sevgiliye hayat veren Alasya ile Alışık aşk yaşıyor. Birlikte tatile giden ve ülkeye dönüş yapan taze aşıklar el ele görüntülendi.

Caddebostan sahilinde yürüyüşe çıkan çift sarmaş dolaş halleriyle dikkat çekti.

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

İsmail Kerem Alışık İstanbul’da dünyaya geldi. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu hatta Attila İlhan'ın yeğeni olan ünlü oyuncu birçok televizyon dizisinde rol aldı.

İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı.

KEREM ALIŞIK DİZİLERİ NELERDİR?

1996-1997 Fırtınalar Ferit Demiröz Star TV

1997-1998 Oyun Bitti Demir Filibe

2000 Zehirli Çiçek Orhan Show TV

Baykuşların Saltanatı TRT 1

2001 Böyle mi Olacaktı Kadir Arıkan atv

2007 Kartallar Yüksek Uçar FOX

2013-2014 Ben Onu Çok Sevdim Fatin Rüştü Zorlu atv

2015 Kara Kutu Başkomiser Tekin Kanal D

2017-2018 Kara Sevda Ayhan Star TV

2018-2021 Bir Zamanlar Çukurova Ali Rahmet Fekeli atv

2022- Sipahi Yıldırım Bozok Show TV

1988 Ah Nalan Ah Kemal

2000 Dansöz Zorro

2004 Hoşgeldin Hayat Serhat

Hababam Sınıfı Askerde Sabit

2008 Saddam'ın Askerleri: Kara Güneş

2011 72. Koğuş Berbat

2015 Şartlı Tahliye Raif

2018 Arif V 216 Ömer

2023 49 Ekrem Başkan