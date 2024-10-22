Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya ve Kerem Alışık aşk yaşıyor! Londra'da ele ele görüntülendiler

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya 'Aşk Biter Mi?' adlı tiyatro oyunundaki rol arkadaşı Kerem Alışık ile aşk yaşamaya başladı. İkili beraber yurt dışına tatile çıktı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Kıvılcım" karakterini canlandıran Evrim Alasya son dönemde oldukça popüler bir isim. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Alasya bir süre önce Kerem Alışık ile yeni bir oyuna başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aşk Biter Mi? adlı tiyatro oyununda iki sevgiliyi canlandıran Alasya ile Alışık gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladı.

İş arkadaşlığı aşka dönüşen ikilinin, Londra tatiline giderken havalimanında el ele görüldüğü belirtildi. İddiaya göre; ikilinin çok romantik bir ilişki yaşadığı ve gözlerden uzak olmak istediği öğrenildi.

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunu olan Evrim Alasya, oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakaladı.

Evrim Alasya şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa'nın annesi Kıvılcım karakterine hayat veriyor.

EVRİM ALASYA HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2008 - Muro - Fidan

2008 - Başka Semtin Çocukları - Evrim

2005 - Ihlamurlar Altında - Sema

2008 - Gece Sesleri - Neslihan

2010 - Gönülçelen - Balçiçek

2012 - Muhteşem Yüzyıl - Ayşe Hafsa Sultan'ın gençliği

2014 - Benim Adım Gültepe - Suna

2015 - Güneşin Kızları - Güneş Yılmaz

2018 - Koca Koca Yalanlar - Müjgan

2020 - Kırmızı Oda - Meliha Kınık

2020 - 2021 - Akrep - Ferda

2022 - Kızılcık Şerbeti - Kıvılcım

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

İsmail Kerem Alışık 5 Haziran 1960 İstanbul doğumlu. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu hatta Attila İlhan'ın yeğeni olan oyuncu günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı. İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin Berna Laçin ile sunuculuğunu yaptı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynamıştır.