Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın asıl mesleği bakın neymiş. Duyanların ağzı açık kaldı

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Kıvılcım karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Evrim Alasya'nın gerçek mesleğini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın asıl mesleği bakın neymiş. Duyanların ağzı açık kaldı

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Kıvılcım karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Evrim Alasya başarılı oyunculuğu ile gündemde…

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Her sahnesi büyük beğeni toplayan ünlü ismin asıl mesleğini duyanlar çok şaşırıyor.

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Samimi tavırları ve sempatik halleri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Evrim Alasya aslında lisanslı bir jimnastikçiymiş.

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Bunu bir kaç kez dile getiren ünlü oyuncu mesleğinin oyunculuğuna etkisini de şöyle anlatmış:

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"Hayatımın her alanında her zaman sporun avantajını yaşadım, özellikle de mesleğimde. Oyunculuğun olmazsa olmazı bedensel ifadesidir. Bunun için çok oyuncunun bedeni yumuşak olmalıdır. Oyuncu, bedenine hâkim olmalıdır yani. Bunun için çok sıkı çalışması gerekir. Bunu bana spor sağladı. Hâlâ sahnede ekmeğini yerim."

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