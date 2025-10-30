4 yıldır birlikte olduğu sevgilisinden ayrılma kararı alan oyuncu dolandırıldığını anlayınca soluğu savcılıkta aldı. Oyuncu Sevim Erdoğan, uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisinden ayrılmak isteyince olanlar oldu.

“ANNEMDEN BİLE ONUN İÇİN BORÇ ALDIM”

Sevim Erdoğan, savcılığa verdiği ifadesinde "Akın E., son dönemlerde çalışmıyordu, geçinemediği için benden sürekli para istiyordu. Annemden bile onun için borç aldım. Kumar da oynuyordu. Olay günü vedalaşmak için evde buluştuk. Alkol aldık. Ben sızınca rızam olmadan 225 bin liramı kendi hesabına aktarmış. Telefonumu da alıp gitmiş" dedi.

5 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre ünlü oyuncu, hesabını bloke ettiği için parası iade edilse de şikayetinden vazgeçmedi.

Savcılık, Akın E. hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.