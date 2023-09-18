'Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ını hiç böyle görmediniz. Cesur pozlarıyla büyüledi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Leman karakterine hayat veren oyuncu Sevim Erdoğan'ın cesur pozları sosyal medyayı birbirine kattı. Ünlü ismin o pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sevilmeyen bir karakter olan Leman'a hayat veren Sevim Erdoğan, sosyal medya hesabından cesur pozlar paylaşıyor.
Ömer'in eski eşi ve Kayhan'ın yeni eşi Leman'a hayat veren Sevim Erdoğan dizide tesettürlü bir şekilde izleyicinin karşısına çıkıyordu.
Ünlü isim gerçekte bambaşka biri çıktı.
1986 doğumlu Sevim Erdoğan, ilk olarak El Değmemiş Aşk ve Urfalıyam Ezelden yapımlarda rol aldı. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Erdoğan, hayran kitlesini genişletti.