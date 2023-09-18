'Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ını hiç böyle görmediniz. Cesur pozlarıyla büyüledi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Leman karakterine hayat veren oyuncu Sevim Erdoğan'ın cesur pozları sosyal medyayı birbirine kattı. Ünlü ismin o pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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'Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ını hiç böyle görmediniz. Cesur pozlarıyla büyüledi 1

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sevilmeyen bir karakter olan Leman'a hayat veren Sevim Erdoğan, sosyal medya hesabından cesur pozlar paylaşıyor.

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'Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ını hiç böyle görmediniz. Cesur pozlarıyla büyüledi 2

Ömer'in eski eşi ve Kayhan'ın yeni eşi Leman'a hayat veren Sevim Erdoğan dizide tesettürlü bir şekilde izleyicinin karşısına çıkıyordu.

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'Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ını hiç böyle görmediniz. Cesur pozlarıyla büyüledi 3

Ünlü isim gerçekte bambaşka biri çıktı.

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'Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ını hiç böyle görmediniz. Cesur pozlarıyla büyüledi 4

1986 doğumlu Sevim Erdoğan, ilk olarak El Değmemiş Aşk ve Urfalıyam Ezelden yapımlarda rol aldı. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Erdoğan, hayran kitlesini genişletti.

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'Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ını hiç böyle görmediniz. Cesur pozlarıyla büyüledi 5
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'Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ını hiç böyle görmediniz. Cesur pozlarıyla büyüledi 6
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'Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ını hiç böyle görmediniz. Cesur pozlarıyla büyüledi 7
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'Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ını hiç böyle görmediniz. Cesur pozlarıyla büyüledi 8
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'Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ını hiç böyle görmediniz. Cesur pozlarıyla büyüledi 9
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'Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ını hiç böyle görmediniz. Cesur pozlarıyla büyüledi 10
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'Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ını hiç böyle görmediniz. Cesur pozlarıyla büyüledi 11
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