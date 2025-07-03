Kızılcık Şerbeti’nin ‘Meri’si Şebnem Bozoklu’nun tekne paylaşımı viral oldu! 'Herkes üstsüz'

Kızılcık Şerbeti’nde rol alan ancak projeye veda eden Şebnem Bozoklu, şimdi Gelin Takımı 2 filminin çekimlerine devam ediyor.

Bozoklu, filmin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti’nde ‘Meri’ karakterini canlandıran ve rolü sona erdiği için projeden ayrılan Şebnem Bozoklu, yeni filmi Gelin Takımı 2’nin çekimlerini sürdürüyor.

Şebnem Bozoklu, filmin teknede çekilen sahnelerinin kamera arkası görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Ünlü oyuncu paylaşımına, “Yaz işlerinde erkeklerin sette üstsüz çalışması sorunu” notunu ekledi.

Şebnem Bozoklu’nun paylaşımı kısa sürede dikkat çekti. Sosyal medyada “Edep yahu”, “Erkekler kapatılsın” gibi yorumlar yapıldı.

ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?

Şebnem Bozoklu, 25 Ağustos 1979’da İstanbul’da doğdu. Baba tarafı Ispartalı, anne tarafı Mısır kökenli Siirtli olan Bozoklu, çocukluğunu Suadiye’de geçirdi. 1996’da Kadıköy Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden 2000’de mezun oldu. 2001’de Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü’ne başlayan Bozoklu, 2004’te buradan mezun oldu. 2005-2006’da Çisenti Tiyatro’da Sanat Dansı ile Mondi’nin yönetmenliğini yaptı.

2006-2007’de TRT’nin Hazır mısınız? programında canlı yayın sunuculuğu yaptı. Aynı dönemde Elma Kurdu’nda solistlik ve kukla oynatıcılığı yaptı. Bozoklu, Canım Ailem’deki Meliha rolüyle 2009’da 36. Hürriyet Altın Kelebek En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü ve 2010’da 32. Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oscarları En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

ŞEBNEM BOZOKLU’NUN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Dizileri

Kızılcık Şerbeti (2022) – Meryem (Meri)

Elbet Bir Gün (2021) – Feride

Kara Ekmek (2015-2016) – Pervin

Ulan İstanbul (2014-2015) – Yaren

Altınsoylar (2016) – Burcu

Canım Ailem (2008-2010) – Meliha

Filmleri

Cebimdeki Yabancı (2018) – Tuba

Tatlım Tatlım (2017) – Aylin

Yok Artık! (2015) – Ceyda

Bana Masal Anlatma (2015) – Rüya

Herkes Mi Aldatır? (2010) – Zeynep