Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ateş püskürdü! Tuvalet iddiası gündemi sarsmıştı

Ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu’nun diziden apar topar gitmesinin nedeni Feyza Civelek ile set arkasında yaşadığı sorun iddia edilmişti. Yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. , Feyza Civelek'in koltuğa işerken Sibel Taşçıoğlu'na yakalandığı iddia edildi. Suçu Sibel Taşçıoğlu'nun üzerine attığı konuşulan Civelek, dizinin senaristi olan annesini devreye soktu.

Yaşanan gerilimin ardından Pembe karakterine ölüm senaryosu yazıldı.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Feyza Civelek, Sibel Taşçıoğlu'nun kendisi yüzünden diziden ayrıldığına dair iddiaları yalanladı.

"ÇEKEMEDİKLERİNİ BU KADAR BELLİ ETMESİNLER"

Feyza Civelek: "Meyve veren ağacı taşlamaya çalışıyorlar ama çok taşlayamıyorlar. Söylenilen her şey iftira. Senaryonun getirdiği şekilde diziden ayrıldı. 4'üncü sezonda hâlâ senaristin kızı olarak konuşulmamalıyım. Ben buraya kendi başarımla geldim. Çekemediklerini bu kadar belli etmesinler. Sahnelerim daha da artacak. Yakında 'Nilay' bomba gibi dönüyor" ifadelerini kullandı.

YAPIM ŞİRKETİ DE İDDİALARI YALANLADI

'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film de iddiaları yalanlayarak, şu açıklamayı yaptı:

Kamuoyunun bilgisine; 'Kızılcık Şerbeti' dizimizin oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada yer alan asılsız ve mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz. 'Pembe' karakterinin hikâyesi doğal akışında sona ermiş ve bu nedenle oyuncumuz dizimizin kadrosundan ayrılmıştır. Bu ayrılışın üzerinden beş ay geçtikten sonra, basında ve sosyal medyada oyuncularımız hakkında asılsız iddialarda bulunulmasının dizimize zarar vermeye yönelik olduğu açıktır. Kamuoyunun yanıltıcı, gerçeğe dayanmayan haberlere ve spekülasyonlara itibar etmemesini rica ederiz.