Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek'e 5 yıl hapis istemi! “Seni köprüde sallandırırım” diyerek tehdit etmişti

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek'e 5 yıl hapis istemi! “Seni köprüde sallandırırım” diyerek tehdit etmişti

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, eski sevgilisi Alican Kurt’un paylaşımına yorum yapan arkadaşı Mert Wang’a “Seni köprüde sallandırırım” diyerek tehdit etti. Wang’ın şikâyetiyle savcılık soruşturmayı tamamlayarak Civelek’e 5 yıl hapis istemiyle dava açtı.

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, bir yıl süren ilişkisini bitirdiği Alican Kurt’un sosyal medya paylaşımındaki bir yoruma öfkelenmişti.

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Kurt’un arkadaşı Mert Wang’ın “Saçmalama lan” yorumuna Civelek sert tepki gösterdi.

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"SENİ KÖPRÜDE SALLANDIRIRIM"

Armağan Yılmaz’ın haberine göre Civelek, Wang’a, “Beni tanımadan konuşma. Türkiye’nin en ünlü oyuncularından biriyim, seni ciddiye almıyorum. Bir daha konuşursan seni köprüde sallandırırım,” şeklinde tehdit ve hakaret içeren mesaj yazdı.

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Wang, Civelek’in kendisini korkutmaya çalıştığını belirterek şikâyetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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TEHDİT VE HAKARET SUÇU İŞLEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayarak İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. İddianamede, ekran görüntüleriyle Civelek’e dava açılması için yeterli delil bulunduğu belirtildi.

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Civelek için ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 5 yıl hapis cezası istendi. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

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FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek, 28 Nisan 1995’te İstanbul’da doğan ve çocuk yaşta oyunculuğa başlayan bir oyuncudur. Annesi, Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Melis Civelek, babası ise medya sektöründe bilinen bir isimdir.

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Beykent Üniversitesi mezunu olan Civelek, New York Academy ve Harvard Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi alarak yetkinliğini artırdı.

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İlk rolünü 2006’da Acemi Cadı dizisinde oynayan Civelek, Kavak Yelleri (2007) ve Adını Feriha Koydum (2011) gibi dizilerde yer alarak ün kazandı.

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Ancak asıl çıkışını, 2022’de Show TV’de başlayan Kızılcık Şerbeti’nde Nilay Ünal karakteriyle yaptı.

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Nilay’ın hırslı, entrikacı ve duygusal yönlerini başarıyla sergileyen Civelek, dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri oldu.

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Ayrıca, 1.5 ayda 21 kilo vererek fiziksel dönüşümüyle de dikkat çekti.

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