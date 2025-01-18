Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı senaryoyu ifşa etti

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı senaryoyu ifşa etti

Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek paylaştığı fotoğrafta senaryoyu ifşa etti. Dizinin öpüşme sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Show TV'de yayınlanan dizi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Cuma akşamları yayımlanan dizi dün akşam 84. bölümüyle izleyicilerle buluştu.

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Magazin gündeminden de düşmeyen dizide bu defa senaryo ifşa oldu. Dizinin oyuncularından Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek senaryoyu ifşa etti.

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Rol gereği yaralanan ve iyileşen Civelek, Instagram hesabında "Ölmedek geri geldik" yazılı bir fotoğrafını yayınlayıp elindeki senaryoyu paylaştı.

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