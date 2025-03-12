Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından korkutan haber! Ameliyat oldu

Her bölümüyle izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Feyza Civelek, açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Civelek, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla endişelendirdi.

KAZA GEÇİRMİŞTİ

Ünlü oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz ay talihsiz bir kaza geçirmişti. Sosyal medya hesabından alçılı kolunu paylaşan Civelek, takipçilerine kolunu kırdığını duyurmuştu.

AMELİYATA GİRDİ

Feyza Civelek, bu sabah saatlerinde kolundan ameliyat olduğunu açıkladı. Feyza Civelek, ameliyata girmeden önce; "Kolum için ameliyata giriyorum. Şans dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.