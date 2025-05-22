Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından kötü haber! Hastanelik oldu

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından kötü haber! Hastanelik oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakteriyle gündemden düşmeyen Feyza Civelek soluğu hastanede aldı. Geçtiğimiz aylarda kolunun kırılmasıyla gündeme gelen Civelek, yine hastanelik oldu.

İzlenme rekoru kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek’ten, kötü haber geldi. Civelek, geçtiğimiz ay talihsiz bir kaza geçirmişti.

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“YİNE NAZARA GELDİK”

Geçtiğimiz aylarda kırık kolunun fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu Feyza Civelek, "Kolumu kırdım, görünmez kaza. Yine nazara geldik" demişti. Ünlü isim, bu kez de gözündeki sorunla gündeme geldi.

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KORNEASI YIRTILDI

Ünlü oyuncu, korneasının yırtıldığını açıkladı. Gözünün son durumunu paylaşan Feyza Civelek, "Gözüm mikrop kaptı diye doktora gidip korneamın yırtıldığını öğrenerek çıktım hastaneden. Nazara gelmeye devam ediyorumdur" ifadelerini kullandı.

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