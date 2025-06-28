Kızılcık Şerbeti’nin Nursema'nın aylık kazancı ortaya çıktı! Bakın ne kadar alıyormuş

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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema'nın aylık kazancı ortaya çıktı! Bakın ne kadar alıyormuş

Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümleri heyecanla beklenirken dizide Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un aylık kazancı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu bölüm başı bakın ne kadar alıyormuş.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi 103. bölümüyle sezon finali yaptı. Her bölümle sosyal gündemine oturan Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sının kazancı dudak uçuklattı.

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BÖLÜM BAŞINA...

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Ceren Karakoç'un diziden aldığı ücret de belli oldu. Karakoç'un geçtiğimiz sezon için diziden bölüm başına 50 bin TL aldığı iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı böylelikle 4 bölüm için 200 bin TL kazanıyormuş. Ünlü ismin yeni sezonda ne kadar kazanacağı ise henüz bilinmiyor.

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CEREN KARAKOÇ KİMDİR?

Ceren Karakoç Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuk öğrenimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümünde aldı.

Ankara'da çekilen Beni Affet dizisinde 2011'den itibaren sekiz sezon Kader karakterini canlandırdı.

2013 yılında oyuncu Osman Karakoç ile evlendi.

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