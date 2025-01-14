Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Roman havasıyla kırdı geçirdi

Çok izlenen diziler arasında yer alan Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, dizideki karakterine çok da uymayan bir performans sunarak Roman havasında göbek attı.

Ceren Karakoç, darbuka ve kemanla eşliğinde çalınan Roman havasını duyunca yerinde duramadı. Kıvrak hareketlerle kurtlarını döken başarılı oyuncu bütün stresini attı.

Ceren Karakoç'un eğlendiği anları kameraya alan arkadaşları ise sosyal medyadan paylaştı. Ceren Karakoç'un göbek dansı görüntüleri hızla yayılırken, hayranları sevilen sanatçıyı iltifat yağmuruna tuttu.