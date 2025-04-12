Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si diziye veda etti

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle izleyicileri şaşırtan bir gelişmeye sahne oldu. Dizinin başından beri dikkat çeken karakterlerinden Pembe'ye hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu, hikâyeye veda etti. Bu ayrılık, hem sosyal medyada hem de dizinin fan sayfalarında büyük yankı uyandırdı.

Kızılcık Şerbeti'nde bir fire daha! Pembe'den sonra o da gidici...

İzleyicilerin büyük bir kısmı bu ayrılığı beklenmedik bulurken, en çok konuşulan konu ise Taşçıoğlu’nun vedayı senaryoyu okuduğu sırada öğrenmiş olmasıydı. Bu durum, hayranlar arasında "Neden böyle bir ayrılık yaşandı?" sorularını gündeme taşıdı.

'Pembe'den Kızılcık Şerbeti'ne sitem dolu veda

Sibel Taşçıoğlu’nun son sahnesinin ardından sette duygusal anlar yaşanmıştı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut’un da katıldığı veda kutlamasında konuşan Taşçıoğlu, "Keşke birlikte bitirme şansımız olsaydı" sözleriyle ayrılığa dair sitemini dile getirdi.

Bu sürpriz ayrılığın ardından dizinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu. İzleyiciler, Pembe’siz Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünde neler olacağını şimdiden tartışmaya başladı.