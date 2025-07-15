Kızılcık Şerbeti'nin 'Pinko'su Sibel Taşcıoğlu Password’da fırtına gibi esecek! Unutulmaz anlar

Kaynak: DHA

Kanal D’nin sevilen yarışması Password, Şebnem Bozoklu’nun sunumu ve Enis Arıkan’ın daimi yarışmacılığıyla ikinci sezonunda yüksek enerjisi ve sürpriz konuklarıyla sürüyor. Yeni bölümde, Kızılcık Şerbeti'nin "Pempe" karakterine hayat veren “Pinko” lakaplı oyuncusu Sibel Taşçıoğlu izleyicilerle buluşacak.

Oyunculuğu ve enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Taşçıoğlu, Enis Arıkan’ın “zayıf rakip” yorumuna rağmen etkileyici performansıyla herkesi şaşırtacak.

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TAŞÇIOĞLU PERFORMANSIYLA HAYRAN BIRAKACAK

Eğlenceli yarışma programı Password, ikinci sezonuna sürpriz konuklarla ve bol heyecanla devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldıktan sonra ilk kez ekrana çıkan Sibel Taşçıoğlu, yarışmadaki performansıyla hem şaşırtıp hem hayran bırakacak.

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Yarışmaya hayranlarının "Pinko'su olarak katılan Taşçıoğlu, yarışmacısı Cansu ile kısa sürede güçlü bir bağ kuracak. Cansu'nun da geçmişte "Pinko" olması, ikiliyi özel bir paydada buluşturacak.

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Enis Arıkan tarafından başlangıçta "zayıf bir rakip" olarak görülen Taşçıoğlu, tahminlerin aksine yarışmada etkileyici bir performans sergileyerek Şebnem Bozoklu'yu da şaşırtacak.

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1 MİLYON TL'LİK BÜYÜK ÖDÜL

1 milyon TL'lik büyük ödül yolculuğunda her bölümde rekabet dozu artarken, sürpriz konuklar ve unutulmaz anlarla Password ekran başındaki izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

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Shine Medya yapımcılığında hazırlanan Password, 16 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20:00'de Kanal D ekranlarında olacak. Kaçıranlar için program, yayın sonrası Prime Video üzerinden de izlenebilecek.

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