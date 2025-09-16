Kızılcık Şerbeti’nin senaristi hakkında flaş karar! Gözaltına alınmıştı

Kızılcık Şerbeti’nin senaristi hakkında flaş karar! Gözaltına alınmıştı

Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem, dün akşam saatlerinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştı. Yurtdışı yasağı istemiyle sulh cezaya sevk edilen Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) hakkında "toplum değerlerine karşı saldırı, küçümseme veya aşağılama" iddiasıyla inceleme başlatılan Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle dün akşam soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Göntem hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla Göntem, polis ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Cihangir'de yaşadığı evde gözaltına alındı.

AA'nın aktardığına göre, Göntem, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Göntem, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

