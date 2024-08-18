Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu

Show TV'nin dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna beş yeni isim katıldı.

Dizinin üçüncü sezon çekimlerinin 23 Ağustos’ta başlayacağı bildirildi.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda yer alacak oyuncular şu şekilde olduğu ifade edildi:

Şebnem Bozoklu, dizide Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) İzmir’den gelen kuzeni Meri karakterini canlandıracak.

Daha önce "Kızıl Goncalar" dizisinde Affan karakterine hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, "Kızılcık Şerbeti"ne Firaz rolüyle katılıyor ve Nursema (Ceren Karakoç) ile partner olacak.

Şebnem Dönmez, Giray’ın (Kaan Taşaner) üvey annesi Heves karakterini canlandıracak.

Servet Pandur, Görkem’in (Özge Özacar) babası Resul’un (Murat Ercanlı) yeni evleneceği kadın olan Hacı Asude karakterini oynayacak. Hacı Asude, Firaz'ın (Batuhan Yüzgüleç) annesi olarak da seyirci karşısına çıkacak.

Fırat Çelik, dizide yayınevi sahibi Cemal karakterine hayat verecek ve Cemal’in Kıvılcım’ın hikayesine dahil olacağı belirtildi.