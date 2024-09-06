Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon tarihi belli oldu

Show TV’de yayınlanan dizi Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu merakla bekleniyor. Geçen sezon dikkat çeken bir finalle sezon arasına giren dizinin yeniden ekranlarda olacak tarih belli oldu.

Buna göre, dizi, 13 Eylül'den itibaren her Cuma saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde; Nilay'ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe'nin dünyasını başına yıkar. Görkem'le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer'e hem Görkem'e bilenmiştir.

Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez'e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler. Kıvılcım'ın parti sonrasında Rüzgar'ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler.Rüzgar, Nursema'ya evlenme teklif etmeye karar verir.

Doğa ve Giray'ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır. Ömer ve Kıvılcım'ın Abdullahlar'a yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.