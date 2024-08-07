Kızıldeniz Mısır’ı vurdu

Abdulati, Kahire'de Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan "Aspides" misyonunun operasyon komutanı Tuğamiral Vasileios Gryparis ile bir araya geldi.

Abdulati, Kızıldeniz'de deniz taşımacılığına yönelik tehditlerin Süveyş Kanalı gelirlerinde önemli düşüşlere yol açtığını ifade ederek, bunun Mısır ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. Kızıldeniz'deki güvenlik sorunlarının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, suikastlar ve bölge ülkelerinin egemenliğini ihlallerinden kaynaklandığını belirtti.

Görüşmede, Tuğamiral Gryparis de "Aspides" misyonu kapsamında elde edilen savunma başarılarından bahsetti. Kızıldeniz'deki Husilerin saldırılarına karşı önemli ilerlemeler kaydettiklerini aktardı.

Avrupa Birliği, Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta "Aspides" misyonunu başlatmış, İtalya ise 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlenmişti.

Temmuz ayında Süveyş Kanal İdaresi tarafından yayımlanan raporda, 2023-2024 mali yılı boyunca kanaldan toplam 20 bin 148 geminin geçtiği, bir yıl önce bu sayının 25 bin 911 olduğu belirtilmişti. Ayrıca, 2022-2023 mali yılında kanal gelirlerinin 9 milyar 400 milyon dolar olduğu, 2023-2024 mali yılında ise gelirlerin 7 milyar 200 milyon dolara düştüğü ifade edildi.